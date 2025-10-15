Рюте: Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, можем да се защитим

Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, имаме всички способности да се защитим, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел, съобщава БТА.

Имаше въпроси дали НАТО е в състояние на решителни действия, когато нещо се случи в нашето въздушно пространство - уверявам ви, че можем да реагираме, добави той. Съществува мнение в обществото, че всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален, не съм съгласен с това, посочи Рюте.

По неговите думи предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег е двустранен въпрос, който няма да бъде обсъждан днес. Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен.