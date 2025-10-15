Нови 67 мигранти са открити южно от гръцкия остров Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес призори край островчето Гавдос южно от големия остров Крит са били открити 67 мигранти – поредните, които се опитват да достигнат до гръцките брегове предимно от брега на Либия, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Плавателният съд на мигрантите е бил открит около 5 ч. сутринта от кораб на европейската гранична служба ФРОНТЕКС на четири мили южно от Гавдос. Сред тях е имало една бременна жена и две деца.

Всички спасени мигранти са били откарани в пристанището на Гавдос, откъдето ще бъдат прехвърлени на Крит.