"Хамас" върна на Израел тяло на палестинец, а не на израелски заложник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тяло, върнато на Израел от "Хамас", не е на израелски заложник, заявиха представители на местните медии, цитирани от "Дейли Мейл".

Проведените тестове на телата разкриха, че едното принадлежи на жител на Газа.

Останалите три останки са идентифицирани като Тамир Нимроди, Ейтан Леви и Уриел Барух.

След като бяха разкрити самоличностите на три от телата, криминалисти в Израел заявиха, че разследват възможността едно от тях да не принадлежи на заложник, починал в плен в Газа.

По-рано тази година от "Хамас" върнаха тяло, за което твърдяха, че принадлежи на Шири Бибас, която е била една от заложниците. По-късно беше потвърдено, че е принадлежало на палестинец.

Една от клаузите на 20-точковия мирен план на президента на САЩ Доналд Тръмп беше освобождаването на всички заложници - живи или мъртви.

Но невъзможността на "Хамас" да предостави останките на починалите доведе до опасения, че мирното споразумение вече е изложено на риск.

На 14 октомври беше съобщено, че Червеният кръст се е включил в издирването на телата.

Превозно средство, принадлежащо на благотворителната организация, е било видяно да се насочва към района „Кисуфим", за да търси тела в руините на Газа.

След освобождаването на всички живи заложници на 13 октомври, Израел нареди на "Хамас" да предаде телата на всички загинали заложници до 14 октомври.

Израел вече отказа да увеличи помощта, която трябваше да бъде предоставена на Газа. Междувременно Тръмп изрази разочарованието си от невъзможността на "Хамас" да предостави телата.

В публикация в Truth Social той написа: „Не сме приключили". Той добави още: „Мъртвите не са върнати, както беше обещано!"

Докато светът празнуваше освобождаването на живите заложници, пристигнаха само четири ковчега с мъртвите, което предизвика гняв в целия Израел.

След крайния срок на Нетаняху на 14 октомври, "Хамас" обеща да изпрати още четирима. Военните им потвърдиха, че ковчезите им са били събрани от Червения кръст.

Но говорител на благотворителната организация заяви, че търсенето на телата ще бъде огромно предизвикателство.

„Мисля, че очевидно има риск да отнеме много повече време. Това, което казваме на страните, е, че това трябва да бъде техен основен приоритет", заяви член на организацията.

Той също така посочи, че извличането на останките може да отнеме дни или седмици.

Червеният кръст заяви, че осигурява допълнителни 23 служители, чували за трупове и хладилни автомобили, за да гарантира, че с починалите ще се борави с уважение и достойнство в Газа.

След връщането на телата, Нетаняху заяви: „Всички семейства на заложниците са били информирани по въпроса и в този труден час сърцата ни са с тях."

„Усилията за връщане на заложниците ни продължават неуморно и няма да спрат, докато не бъде върнат и последният заложник."