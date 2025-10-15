Легендата на соул музиката Д'Анджело почина от рак на панкреаса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Д'Анджело, пионерът на нео-соула и съвременен визионер, чиито три албума бяха обявени за класически произведения на изкуството, е починал на 51-годишна възраст, съобщават световните осведомителни агенции.

След дълга пауза, изпълнена с лични проблеми като алкохолизъм и наркотици, Д' Анджело се завръща с третия си албум Black Messiah (2014). Той съдържа силно политическо и социално послание. С него печели още две награди "Грами" и е приветстван от критиката като шедьовър.

Д'Анджело се бори дълго време с алкохолизъм и наркотици, а през 2005 г. преживява сериозна автомобилна катастрофа. Оставя след себе си три деца, съобщи Дир.бг.