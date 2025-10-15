Британско семейство потърси спокоен живот у нас, напуска България заради лекарска небрежност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Здравеопазването е далеч от стандартите в Западна Европа - два пъти вече почти ме убиха и се страхувам, че ще го направят на третия път", казва още Кристин

Британските емигранти Кристин и Ерик Томпсън се преместват в България през 2016 г. Те мечтаели за по-бавен ритъм на живот, заобиколени от зашеметяваща природа и ниски разходи за живот, които смятали, че ще открият у нас.

Девет години по-късно двойката казва, че отчаяно иска да напусне България, след като 58-годишната Кристин едва не е била убита два пъти от небрежни лекари в държавните болници.

Сега мечтаният дом на двойката - уединена вила с четири спални, конюшни и земя за конете им на стойност 242 000 паунда в подножието на Стара планина - е на пазара и те правят планове да напуснат страната завинаги веднага щом го продадат.

Внушили са им идеята за мечтан живот в България с ниски цени и приятелски настроени местни жители, но след девет години казват, че реалността е съвсем различна.

В интервю за „Дейли Мейл" 70-годишният Ерик казва: „Темпото на живот със сигурност е по-бавно, а времето е хубаво".

„Но хората са съвсем друга история, дори в хубавото време имат смръщени лица, сякаш е дъждовна неделя."

„Хората обичат да казват, че тук са по-евтини хранителни стоки, но всъщност е същото и някои неща са много по-скъпи, отколкото във Франция и Германия."

„Пътували сме много по света и сме се радвали на несравнимо обслужване, но в България то е абсолютно ужасно."

„Влязохме в един ресторант, дадохме поръчката си на сервитьорите, чакахме половин час без нищо и накрая станахме и отново излязохме."

Кристин разказва: „Когато се преместиш тук, все едно си на меден месец, но след това нещата се променят, хората носят розови очила и се наслаждават на по-бавния ритъм на живот, но това бързо изчезва."

„Цялото място сякаш е лишено от посока. След като се заинтересувах какво се случва в страната, стана очевидно, че има много корупция, която все още съществува."

„През деветте години, в които сме тук, имаше чести парламентарни избори. Всички правителства, които бяха сформирани, бяха коалиционни. Както всички знаем, всяка организация придобива чертите на хората, които са на власт."

„Чувствам се като кораб без кормило, който се лута. За една година имаше три избора за правителство. Страната няма посока."

Но двойката казва, че най-големият им проблем е архаичната здравна система на страната, която е причинила на Кристин здравословни проблеми през целия ѝ живот.

Когато за първи път пристигнали в България през 2016 г., Кристин приемала лекарство за нередовен сърдечен ритъм, след като получила строги инструкции да спре след шест месеца - но три години по-късно лекарите все още настоявали тя да го приема.

Сега продължителната употреба на лекарството е причинила увреждане на сърцето и щитовидната ѝ жлеза.

След това, през 2020 г., лекарите ѝ предписали лекарство за диабет тип 2 и четири години по-късно тялото ѝ започнало да „се изключва".

В крайна сметка Кристин платила за частен преглед при лекар специалист, който най-накрая ѝ предписал правилните лекарства, но тя продължавала да страда от здравословни проблеми, включително имала болки в ставите, възпаление на костите и затруднена бъбречна функция.

Тя казва: „Напускаме страната, защото здравеопазването е далеч от стандартите в Западна Европа - два пъти вече почти ме убиха и се страхувам, че ще го направят на третия път."

„Опитах се ожесточено да ги накарам да спрат лекарството, но когато категорично отказах да го приемам, ме изхвърлиха от болницата."

„Това ме нарани, а йодът в едно от лекарствата унищожи щитовидната ми жлеза и причини хипертиреоидизъм, масивно наддаване на тегло и метаболитни проблеми."

„Да напуснеш Обединеното кралство е фантастично, но когато нещата се объркат, розовите очила падат доста бързо."

„Хората казват колко прекрасно е здравеопазването тук, но не е - говорих с жена, която ми каза, че здравеопазването тук е убило съпруга ѝ поради погрешна диагноза."

Кристин продължава да получава хомеопатично лечение, за да се справи с високите си нива на пикочна киселина от едно от лекарствата й.

Тя казва: „Ако не бях направила това сама, бъбреците ми щяха да откажат".

„Това напълно унищожи доверието ми в лекарите тук."

Ерик добавя: „Системата им е изцяло на хартиен носител и ако нямаш всичките си документи в себе си, те не ти вярват."

„Всичко, което консултантите правят, е да преглеждат бележките ви, те не разговарят помежду си."

„Справянето с архаичната система е унищожително за душата."

Кристин казва, че далеч не е сама, много други емигранти също имат ужасни истории в здравеопазването.

Тя добавя: „Един наш приятел има кожно заболяване от 20 години, което изисква специален крем."

„Когато пристигна тук за първи път, успя да получи правилния крем и всичко беше чудесно. След няколко години медицинската служба смени крема. Нашият приятел буквално агонизира. Смениха лекарството, за да се спестят пари."

Кристин казва, че емигрантите, които са пенсионери, често биват таксувани за медицинско лечение, което би трябвало да е безплатно, защото чиновниците не си правят труда да попълват правилните формуляри.

След като се разочарова от живота във Великобритания и се тревожи за спада на пазара на труда, Ерик се пенсионира преждевременно от работата си като дипломиран минен инженер, а Кристин напуска бизнеса си в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Те продали дома си в Донкастър през 2005 г. и първоначално се преместили в Турция, след като се влюбили в страната по време на двуседмична почивка.

След десетилетие двойката, обичаща конете, решила да се премести отново, за да намери постоянно убежище за животните си и след разговор с приятели се спряла на България.

По-рано този месец двойката обяви за продажба дома си у нас - близо до град Севлиево, на 160 километра източно от София - и се готви да премести двата си коня, двете си кучета и двете си котки във Франция.

Ерик казва: „България трябваше да бъде „не", Франция щеше да е първият избор, но щеше да е твърде трудно да се преместят конете на такова разстояние за четири дни."

Кристин добавя: „Научаваш за източния начин на живот и това определено ти отваря очите и те кара да оцениш това, че си британец, който има стандарти, строителни норми и разпоредби."