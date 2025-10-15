Военният министър на САЩ: Мир може да има, когато си силен и съперникът ти го оценява

"Уверихме се, че президентът Доналд Тръмп се стреми към мир чрез сила. Мир може да има, когато си силен не с думи и жестове, а със сила, която съперникът ти оценява."

Това заяви днес военният министър на САЩ Пийт Хегсет преди началото на заседанието на неговите колеги в централата на НАТО в Брюксел, съобщава БТА.

Светът вижда, че имаме президент, който се стреми към мир - видяхме го в Газа и се надявам да го видим в Украйна, добави той. Хегсет изрази очакване скоро европейските съюзници да започнат да купуват оръжие от САЩ и да го предоставят на Украйна чрез НАТО, за да се постигне мир. Очакваме днес повече страни да заявят готовност за тези покупки, за да се стигне до мирно решение на украинския конфликт, посочи министърът.

Вече разполагаме с много повече средства след решенията от срещата на НАТО в Хага по-рано тази година, правим всичко възможно да поддържаме Украйна силна, каза генералният секретар на алианса Марк Рюте. Той благодари на ръководството на САЩ за подсилването на НАТО и за по-справедливото разпределение на разходите за алианса. Рюте изрази благодарност и за осигурената от САЩ подкрепа за Киев.