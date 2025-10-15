Над 12 мирни жители са убити при пакистанска атака в Афганистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 12 мирни жители бяха убити в Афганистан в нови сражения между афганистански и пакистански сили днес, заявиха представители на талибаните, цитирани от Ройтерс.

"Рано тази сутрин пакистанските сили извършиха нападения (...) Повече от 12 цивилни бяха убити и над 100 бяха ранени", написа в „Екс" говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от БТА.

Талибаните така заявиха и че са убили "голям брой пакистански войници", че са превзели техни позиции, че са конфискували техните оръжия и танкове и че са унищожили по-голямата част от военните им обекти.

Пакистански официални представители обвиниха талибаните за сблъсъците и казаха, че четирима цивилни са били ранени от тяхната страна на границата.

"Сили на талибаните атакуваха пакистански пост близо до Чаман", заяви представител на местните пакистански власти. По думите му сраженията продължили около пет часа рано тази сутрин и пакистанските сили отблъснали атаката.

Напрежението между двете страни, които до неотдавна бяха съюзници, прерасна в насилие, след като Исламабад поиска от афганистанските талибани да предприемат мерки срещу бойци, които ожесточиха атаките си в Пакистан. Според пакистанските власти те действат от територията на Афганистан.

Талибаните отричат на територията на Афганистан да има пакистански бойци.

Въпреки че по дългата 2600 километра граница между двете страни редовно има сблъсъци, миналия уикенд избухнаха най-тежките сражения, откакто талибаните се върнаха на власт в Кабул през 2021 г., отбелязва Ройтерс.