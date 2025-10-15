Автобус се запали в Индия, има загинали и ранени (Видео)

Двадесет души загинаха, а 16 бяха сериозно ранени, след като автобус се запали в Северозападна Индия, съобщиха днес местни медии, позовавайки се на полицията, пише ДПА.
Според информацията автобусът, в който са били 57 души, се е движел по магистрала от Джайсалмер до Джодхпур, когато е станал инцидентът, изяснява БТА.
Съобщава се, че задната част на автобуса е започнала да пуши, вероятно в резултат на късо съединение, а шофьорът е спрял встрани от пътя. Преди пътниците да успеят да слязат от автобуса и да се отдалечат на безопасно разстояние, цялото превозно средство внезапно се е възпламенило.
Деветнадесет пътници са загинали на място, един човек е починал по-късно в болница, а 16 пътници са с опасност за живота.
Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви, че е потресен, и изказа съболезнования на близките на жертвите.
Освен това той обяви, че ще бъдат изплатени обезщетения от 200 000 рупии (2260 долара) на най-близките роднини на всеки починал и 50 000 рупии на всеки от ранените.
जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर बस में आग लगने से हुई जनहानि अत्यंत हृदय विदारक है।— Ravindra Singh Shekhawat (@RAVINDRASINGHWT) October 15, 2025
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है।
ॐ शांति।@BhajanlalBjp @RajCMO pic.twitter.com/ykonleDqxc