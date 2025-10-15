Непосредствено преди президентските избори властите в Северен Кипър одобриха резолюция за решаване на кипърския въпрос

Непосредствено преди предстоящите президентски избори тази неделя парламентът на т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР) одобри резолюция, озаглавена „Двудържавно решение на кипърския въпрос", с мнозинство от 29 гласа, отбелязвайки значимо политическо изявление относно десетилетното разделение на острова, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединение на острова с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, която остава непризната от международната общност с изключение на Турция.

„Трябва да се положат усилия за премахване на несправедливата политическа, икономическа и социална изолация, наложена на СКТР, за ускоряване на инициативите за признаване и популяризиране на СКТР на международната сцена и за да се покаже на международната общност, че споразумението за „две държави" е основата за истински и траен мир в Кипър. Като се вземат предвид глобалните развития и променящите се баланси, парламентът на СКТР вярва, че чрез единство, солидарност и тясно сътрудничество с родината Турция, СКТР може скоро да постигне тези цели", се казва в резолюцията, която бе приета с мнозинство, оглавено от партията на настоящия президент на СКТР Ерсин Татар, и без участието на представителите на опозиционната Републиканска турска партия.

Лидерът на Републиканската турска партия Туфан Ерхюрман, който е и основен опонент на Татар на предстоящите президентски избори, разкритикува приемането на резолюцията, заявявайки, че времето на взимане на това решение – само дни преди изборите – е политически мотивирано. „Никога досега в историята подобно решение по кипърския въпрос не е било вземано само пет дни преди избори. Парламентът не е инструмент, който да се използва за избирателни цели", каза Ерхюрман.

В същото време вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз приветства решението, наричайки го „важна стъпка, отразяваща волята на кипърския турски народ". „Много сме доволни от одобрението с мнозинство от гласовете на резолюцията, основана на принципа за двудържавното решение на кипърския въпрос", коментира Йълмаз.