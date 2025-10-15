ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха ученик от Йоаким Груево, в телефона му отк...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21504857 www.24chasa.bg

Господарят на боклука Манлио Черони, наричан осмия цар на Рим

Виолина Христова, Рим

2940
Манлио Черони изисквал да го наричат “благодетеля” на Рим.
  • Черони 50 години събираше отпадъците на столицата, преди да влезе в затвора заради екокатастрофа
  • Обвинението твърди, че той и неговият сътрудник Франческо Рандо са причинили екокатастрофа

Години наред италианската преса наричаше Манлио Черони, днес 98-годишен, "осмия цар на Рим". След като започна съдебната му одисея, излезе и прозвището му Върховния. Самият Черони предпочиташе да го наричат "адвокат" или "благодетел".

Целият живот на собственика на най-голямото сметище в Европа е като филм, в който се разказва за възхода и падението на предприемача, изградил империя от отпадъци.

Крал Манлио, както го познават мнозина в Италия, получава титлата си заради "кралството", което навремето създава в намиращата се до Рим Валe Галерия. Там върху 2500 декара земя изгражда и управлява най-голямото сметище в Европа и на практика "управлява" Рим. Всички 23 администрации, които са се сменили през неговите 48 години управление, е трябвало в зависимост от случая да чукат на вратата му, да преговарят с него, да му благодарят или да го молят.

От Валe Галерия Черони разпростира своето кралство из цяла Италия. Управлява сметища и преработвателни инсталации в Бреша, Коленьо, по линията от Рим до Перуджа, минавайки през езерото Тразимено и горната долина на Тибър, чак до Темпио Паузания. Царува и в половин Европа - от Барселона до Осло, но стига и до Австралия, Бразилия и Канада. Според италианските медии може да се изброят 114 обекта по света, в които е участвал. Неговото богатство го превръщаше в един от най-богатите хора в Италия. Годишният му оборот се изчисляваше преди време на два милиарда евро.

Пътят до това колосално богатство е достоен за холивудски блокбастър.

Адвокатът Черони се ражда преди 98 г. в Пизониано - селце в покрайнините на Рим. През 50-те години става кмет на селото от името на Християндемократическата партия. От този период все още се пази снимка, на която младият Черони носи трикольорната лента, а до него е младият Джулио Андреоти.

Възходът на предприемача започва през 1960 г., когато печели част от обществена поръчка за събиране на отпадъци, обявена от общината. Десет години по-късно вече контролира всички сметища в Рим и област Лацио. Един от хората, които му помагат в този възход, е довереният му Бруно Ланди - социалист, който през 80-те години на миналия век става президент на област Лацио от социaлистическата партия на Бетино Кракси. Ланди, който по-късно става и президент на Федерацията за околната среда в областта, през 80-те години дава на Черони всички необходими разрешителни.

Кадри от телевизия “Ла Сетте” показват сметището Малагрота до Рим.
Кадри от телевизия “Ла Сетте” показват сметището Малагрота до Рим.

Така следват едно след друго участия в смесени публично-частни дружества, свързани компании, акционерни дялове, дори в телевизия "Рома Уно", по-късно фалирала, и най-вече - постоянна връзка с бизнеса на AMA. Това е акционерното дружество на община Рим, което се занимава със събирането на отпадъци и с което Черони в миналото е споделял контрола върху редица фирми.

Той често се самоопределя като "благодетел" за своя град и мисионер, тъй като неговото сметище Малагрота, голямо колкото 300 футболни игрища, е поглъщало в продължение на десетилетия отпадъците на столицата, на Фиумичино, Чампино и дори на Ватикана.

Сметището Малагрота трябваше да бъде затворено най-късно до края на 2007 г., но оцеля с помощта на удължавания още 6 години, до окончателното му закриване на 1 октомври 2013 г. Черони монополизира постепенно и цялата област Лацио. От деветте сметища в региона, включително Малагрота, пет са под контрола на компании от групата на Черони.

Доста показателно за начина му на управление е негово интервю за в. "Кориере дела сера" от 2016 г. Когато го питат защо всички пътища в управлението на отпадъците водят все към него, дори и след последвалите арести и обвинения, отговорът му е ироничен и циничен: "Затвориха Малагрота, но не направиха ново сметище, както бях предложил. А един град е като апартамент: не можеш да имаш хол и трапезария, без да имаш и тоалетна, нали така?". По тази логика Черони е този, който винаги си е осигурявал грижата за "хигиенните помещения" на Рим. Когато те липсват, градът потъва в мръсотия. Според индустриалеца проблемът не е в боклука, а в това, че са изключили точно него от разрешението за столицата: "Резултатът? Рим е удавен в боклук - от центъра до покрайнините. Почти сме в санитарна криза. А аз съм тук. Готов отново да спася любимия си град".

През 2014 г. Черони е арестуван по обвинения в престъпна организация и незаконен трафик на отпадъци, но е освободен. Не спира да повтаря: "Аз не съм чудовище. Мириша на невинност като цвете". И въпреки че политиците публично го атакуват, в това число и бившата кметица на Рим Вирджиния Раджи, Черони разказва, че ѝ е писал мил имейл: "Пожелах ѝ успех и ѝ казах: преди да обикаля и да клейми Чудовището Черони, можеше поне да ме срещне, да ме опознае..."

Предприемачът продължаваше да твърди, че решението за кризата с отпадъците в Рим е в неговите ръце, или по-точно в завод за предварителна обработка на смесени отпадъци в Рока Ченча, който някога е бил собственост на негов консорциум. Още по-шокиращ беше отговорът му на въпросите защо няма договори, търгове, процедури: "Какви договори? Имаш нужда от него от мен? Сядаме, говорим, стискаме си ръцете - Рим е чист и всички са щастливи. Контракти? Абе, моля ти се..." И още: "Идват при мен, защото знам как се чисти. По-добре от всеки друг. И ако искат тоалетна в този апартамент, наречен Рим, пак трябва да дойдат при мен".

След затварянето на Малагрота столицата наистина потъна в боклуци. Но цената на "спасението", предложено от Черони, бяха тежки екологични щети, замърсени води и недоволни граждани.

Сметището Малагрота до Рим КАДЪР: ТВ ЛА СЕТТЕ
Сметището Малагрота до Рим КАДЪР: ТВ ЛА СЕТТЕ

След над 10 години съдебни битки, през 2024 г. Наказателният съд в Рим осъди Манлио Черони на 6 години и 4 месеца затвор за причиняване на екологична катастрофа. Неговият дългогодишен сътрудник Франческо Рандо получи присъда от 3 години.

Съдебното решение дойде след продължителен процес в резултат на разследване за мащабното замърсяване, причинено от най-голямото сметище в Европа. Прокуратурата в Рим беше поискала далеч по-строги наказания - 17 г. затвор за Черони и 11 г. за 87-годишния Рандо. Въпреки това съдът постанови значително по-ниски присъди, като същевременно призна подсъдимите за виновни и ги осъди да изплатят обезщетение от общо 500 хил. евро на гражданските ищци, сред които община Рим и област Лацио. Според обвинението Черони и Рандо са "причинили екологична катастрофа чрез нарушаване на екологичното равновесие на почвата, подземните слоеве и растителността", както и заплаха за общественото здраве поради мащаба на засегнатата територия и броя на изложените на риск лица. Въпреки това защитата подчерта, че съдът е отхвърлил най-тежките обвинения, според които Черони и Рандо са отровили умишлено околната среда, поставяйки печалбата над общественото здраве.

Лигата за защита на околната среда, която участва като граждански ищец, определи решението като "историческо".

"Това е присъда в името на замърсеното население", заяви националният президент на лигата Стефано Чафани. Според нея всеки ден в продължение на 40 г. на територията на Малагрота са били депонирани над 4 хил. тона несортирани отпадъци от Рим и околните общини.

Мястото, по думите им, е оставено без контрол въпреки европейските норми, които още през 2007 г. изискваха прекратяване на депонирането на необработени отпадъци. Тази практика продължила до закриването на сметището през 2013 г.

И след затварянето му в района продължават да се усещат остри миризми, черни прахови отлагания и се съобщава за високи нива на заболявания сред населението, които местните жители свързват с дългогодишната близост до депото. Районът е заобиколен от реки, които минават покрай земеделски площи, животновъдни ферми и дори конни бази, което допълнително увеличава риска от разпространение на замърсяване.

Съдът нареди възстановяване и рекултивация на територията от страна на Черони. А неговата компания "E. Giovi" е под съдебна забрана от 2018 г., след като част от активите ѝ бяха иззети от властите.

Мнозина наблюдатели определят Манлио Черони като символ на епохата, в която боклукът се беше превърнал в инструмент за влияние, а отпадъците – в политическа валута. Той управляваше не само сметища, а и решенията за това къде, как и от кого да се трупа боклукът на нацията.

Манлио Черони изисквал да го наричат “благодетеля” на Рим.
Кадри от телевизия “Ла Сетте” показват сметището Малагрота до Рим.
Сметището Малагрота до Рим КАДЪР: ТВ ЛА СЕТТЕ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници