Стари ръкописи на иврит за 6 млн.долара иззети при акция в Турция

Турската полиция иззе 13 стари ръкописи на иврит

Екипи на турската полиция и жандармерия са иззели 13 стари ръкописа на иврит на обща стойност над 6 милиона долара при специализирана операция срещу трафика на антики и ценни предмети в турската столица Анкара, съобщи днес сайтът Хаберлер.

По информация на местните власти операцията е извършена късно вечерта на 13 октомври, като при нея са заловени четирима мъже, срещу които е започната съдебна процедура.

Според експертна оценка иззетите ръкописи на иврит са написани в периода XVII – XVIII в. и съдържат текстове, свързани с християнството и юдаизма, пише БТА.

