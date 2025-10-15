ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралийски съд отказа виза на US инфлуенсърката Оуенс

1220
Кандейси Оуенс

Върховният съд на Австралия потвърди решението на правителството да откаже да издаде виза на дясната американска инфлуенсърка Кандейси Оуенс, предаде ДПА.

Съдебният състав единодушно подкрепи мярката, предприета срещу нея от министъра на вътрешните работи Тони Бърк, че „има риск тя да всее раздори в австралийското общество или в определени сегменти от него".

Според Бърк Оуенс в миналото е правила доста „екстремистки и провокативни коментари по адрес на общностите на чернокожите, мюсюлманите, евреите и ЛГБТКИА+" и има риск нейните „противоречиви възгледи (да) засилят недоволството сред тези общности и да разпалят враждебност и радикализъм" вътре в страната.

Оуенс поиска да предприеме обиколка за изнасяне на лекции в Австралия през ноември 2024 г., но месец по-рано ѝ бе отказана виза. Тя подаде жалба в съда, в която заяви, че отказът е нарушил правото ѝ да изразява свободно политическите си възгледи.

Тридесет и шест годишната инфлуенсърка има голямо влияние в дясното политическо пространство, посочва ДПА. Тя има 5,4 милиона последователи в „ЮТюб" и 7,3 милиона последователи в „Екс", припомня БТА.

Оуенс преди е предизвиквала скандали с коментарите си в публичното пространство. През юли френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит заведоха дело срещу нея, в което я обвиниха в клевета, след като тя заяви, че френската президентша е била „родена като мъж".

