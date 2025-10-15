10 души загинаха при пожар на петролен танкер в Индонезия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко десет души загинаха и 18 бяха ранени, след като пожар избухна рано тази сутрин на петролен танкер, акостирал за ремонт в Индонезия, съобщи индонезийската полиция, цитирана от Ройтерс.

Пожарът избухнал на кораб в корабостроителница в град Батам, каза полицейският началник Заенал Арифин.

В трюма на плавателния съд няма петрол, поясни Арифин. Жертвите на пожара са работници, ремонтирали плавателния съд.

„Някои от тях са пострадали тежко", каза полицейският началник, като посочи, че към момента не е ясно кой е собственикът на кораба, пише БТА.

В Батам и през юни избухна пожар на кораб в ремонт, при което загинаха четирима души и девет пострадаха, припомня Ройтерс. Тогава полицията каза, че четирима души са нарушили процедурите за безопасност.