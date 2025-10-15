Дронове атакуваха суданската столица Хартум

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Суданската столица Хартум бе подложена днес на серия от нападения с дронове в продължение на няколко часа, заяви пред Франс прес представител на суданската армия.

Информацията бе потвърдена от очевидци от град Омдурман, който се намира на западния бряг на река Нил, срещу Хартум.

Силите за противовъздушна отбрана свалиха "повечето дронове", които бяха насочени към армейска база в североизточната част на Хартум, заяви армейският представител, цитиран от БТА.

Жители на Омдурман разказаха, че тази нощ са видели дронове, прелитащи над града им, и са чули "силни взривове".