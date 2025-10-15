Нидерландският министър на отбраната разкритикува изтребителите Ф-35

Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс заяви днес, че НАТО трябва да се поучи от случаите с дронове над Полша и да намери по-ефикасен начин за сваляне на летателните апарати от това да използва изтребители Ф-35, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Той каза още пред репортери в Брюксел при пристигането си за среща с колегите си от алианса, че страната му планира да отдели 90 милиона евро за дронове за Украйна. Той добави, че трябва повече страни от Северноатлантическия пакт да увеличат приноса си по линия на Списъка с първостепенните нужди на Украйна (PURL), инициатива за подпомагане на Киев с военна техника и боеприпаси.

Брекелманс обяви също, че Нидерландия подкрепя усилията на НАТО за уеднаквяване на различните стандарти и протоколи за действие на съюзниците при мисиите по източния фланг.

"Много е важно да работим по тези регулации и да ги уеднаквим", заяви той пред репортери в Брюксел.