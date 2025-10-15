Фон дер Лайен призова Сърбия да ускори реформите по пътя към членство в ЕС

Позицията на Европейския съюз е „на свобода, а не на репресии", това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен,подчертавайки правото на мирни събрания като основен европейски принцип. Това тя коментира по време на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1.

„Ние сме за партньорство, а не за подчинение", заяви тя в Белград днес, като призова Сърбия да ускори реформите по пътя към членство в ЕС.

Фон дер Лайен изтъкна, че перспективата за членство в ЕС означава мир, просперитет и солидарност – ценности, които имат особено значение във времена на кризи. Тя припомни съвместните усилия по време на енергийната криза от 2022 г., когато ЕС предостави на партньорите от Западните Балкани същите механизми за подкрепа като на страните членки.

„Свързваме Сърбия с енергийния пазар на ЕС – това е гаранция, че сръбските семейства ще бъдат в безопасност и на топло", каза тя, като допълни, че Белград е поканен да се присъедини към механизма за снабдяване с газ.

Според председателя на ЕК сега е „ключов момент" за Сърбия да направи решителни стъпки към интеграцията, като постигне напредък в областите на върховенството на закона, медиите и изборното законодателство. Тя приветства напредъка по отношение на избирателния регистър и работата на Съвета за електронни медии, но подчерта, че „прилагането на реформите на практика е решаващо", предаде БТА.