КМГ: Най-високият мост в света издига местния туризъм на нови висоти

Когато залезът покрива отдалечено село в югозападната китайска провинция Гуейджоу, над дузина фотографи се събират на нает покрив. Звуците на техните фотоапарати и дронове изпълват въздуха, като всички се стремят да заснемат перфектния кадър на най-високия мост в света на фона на обагреното небе.

По време на осемдневните почивни дни в Китай, посветени на Националния празник и празника „Средната на есента", новооткритият мост на Големия каньон Хуадзян, издигащ се на 625 метра над река Бейпан, се превърна в основна атракция.

По предварителни данни от вторник мостът и околностите му са посрещнали над 100 000 посетители.

„От моето място всеки кадър е шедьовър", казва Сие Чаоцин, създател на съдържание, който се намира на покрива заради безпрепятствената му гледка към близкото село Хуадзян в окръг Джънфън.

Мостът е с дължина 2890 метра и се простира над Големия каньон Хуадзян. Той бе построен за три години и е отворен за движение на 28 септември. Сега времето за пътуване през каньона е намалено от два часа на само две минути.

Живеейки точно от другата страна на каньона, Сие документира напредъка на моста, като събира 4,5 милиона харесвания и 276 000 последователи онлайн с ежедневните си актуализации.

„Това, което ме развълнува най-много, беше да видя как работниците продължават да работят високо горе, независимо от палещото слънце или хапещия студ", спомня си Сие. Сега той инвестира в къща за гости, за да посрещне наплива от посетители и да поддържа новооткрития интерес.

Функционалността на туризма е включена в проекта на моста още от самото начало на строителството му. Площ от над 50 квадратни километра около мястото на моста е включена в плана за туристическа зона, която включва екстремни спортове, образование, разглеждане на забележителности и място за почивка. Освен платформи за наблюдение, на разположение са и вълнуващи преживявания като парапланеризъм, бънджи скокове, високоскоростна писта и светлинно шоу.

В една от местните къщи за гости собственикът Лин Гуоцюан е бил изключително зает по време на празника. Ежедневно той получава хиляди онлайн запитвания и трябва да откаже много резервации. Въпреки че е увеличил броя на стаите си, това не е достатъчно. „Дори разпънах шест палатки в двора си", казва Лин. Бивш главен готвач, който се е завърнал у дома, Лин планира да наеме повече персонал и да модернизира помещенията си, за да подобри услугите. В свободното си време Лин обича да управлява дронове заедно с осемгодишната си дъщеря. „Искам тя да знае, че този мост е мечтата на нашето поколение и е нейната отправна точка", казва Лин.

Лян Шаою, пенсиониран местен служител, смята, че благодарение на моста не само младите хора се завръщат, но и предприемачи отвън идват да инвестират.

„Той обединява нашата общност по начин, който никога не сме смятали за възможен за място, някога определяно от своята изолация", казва Лян.

72-годишният мъж си спомня, че в миналото оттук са минавали само кервани с коне. "Никога не съм мечтал, че най-високият мост в света ще бъде построен точно над нас. Ако бях по-млад, сам щях да си отворя магазин", категоричен е пенсионерът.

Селото предлага не само моста. То може да се похвали и с туристически ресурси като древен път, по който са минавали коне, натоварени с чай, исторически мост, скални образувания и друго богато културно наследство.

Гуейджоу е планинска провинция, която отдавна разчита на тунели и мостове, за да преодолее назъбения си карстов пейзаж. В момента тя разполага с над 32 000 моста, които вече са построени или са в процес на изграждане, което е десетократно увеличение в сравнение с 80-те години на миналия век.

Според властите на провинция Гуейджоу проектът Хуадзян, чийто основен размах е 1420 метра, е най-дългият в света висящ мост, разположен в планински терен.

За Хан Хондзю, главен инженер на компанията „Гуейджоу Комюникейшънс Инвестмънт Груп" ООД, която е финансирала и построила моста, стремежът никога не е бил свързан с рекорди.

„Ние не строим за титлата „номер 1 в света". Строим го, за да могат хората в планините да пътуват по-далеч и да живеят по-добре", казва Хан.