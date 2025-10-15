ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швеция готова да увеличи военната си помощ за Украйна

Военна помощ за Украйна Снимка: Pixabay

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви днес, че страната му е готова да даде нов принос към програмата Списък с първостепенните военни нужди на Украйна (PURL) и призова другите страни да продължат да засилват подкрепата си за Киев, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Свидетели сме на погрешна траектория, що се отнася до подкрепата за Украйна. Тя е в спад. Искаме да видим повече страни да увеличават финансовата подкрепа и даренията на военна помощ за Украйна", каза Йонсон преди среща на министрите на отбраната от НАТО в Брюксел.

Междувременно министърът на отбраната на Естония Хано Певкур обяви, че страната му се е присъединила към четвъртия пакет помощ по линия на PURL и че той скоро ще бъде окончателно съгласуван, може би още днес.

Приносът на Естония ще бъде на стойност 12 милиона долара, заяви той пред репортери преди началото на срещата в Брюксел.

Певкур добави, че е забелязал намаляване на военната помощ за Украйна.

