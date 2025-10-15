ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН:Близо 14 млн. души по света са застрашени от глад

Хуманитарни помощи

Близо 14 милиона души в Афганистан, ДР Конго, Сомалия, Судан, Южен Судан и Хаити са застрашени от глад поради съкращенията в глобалната хуманитарна помощ, предупреди Световната продоволствена програма (СПП) на ООН, цитирана от Ройтерс.

Най-големият донор на СПП – САЩ – намалиха чуждестранната помощ, след като Доналд Тръмп стана отново президент, а други големи държави също обявиха, че ще съкратят хуманитарната помощ и помощта за развитие.

„Пред финансирането на СПП никога не е имало такива предизвикателства. Агенцията очаква да получи 40% по-малко средства тази година, което ще доведе до прогнозен бюджет от 6,4 млрд. долара при 10 млрд. през 2024 г.", обяви базираната в Рим агенция.

В доклад на СПП се казва, че съкращенията в хранителната ѝ помощ биха могли да влошат ситуацията на 13,7 милиона души, застрашени от глад.

„Разликата между това, което СПП трябва да направи, и това, което можем да си позволим да направим, никога не е била по-голяма. Рискуваме да загубим десетилетия напредък в борбата с глада", заяви изпълнителният директор на агенцията Синди Маккейн, цитиран от БТА.

Хуманитарни помощи

