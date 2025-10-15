ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Рим възкръсна от боклука

КМГ: Китайският посланик в САЩ призова за връщане към рационалността

Снимка: Китайска медийна група

Посланикът на Китай в САЩ Сие Фън заяви в речта си на Годишната гала вечеря на Националния комитет по американско-китайските отношения, че американската страна трябва да се върне към рационалността, да прекрати прекомерния натиск, като разреши притесненията си чрез диалог на основата на взаимно уважение и равенство, съобщи КМГ.

Сие Фън подчерта, че опитът ясно показва как търговските войни вредят и на двете страни. Според него единственият конструктивен подход при различия е диалог, основан на равнопоставеност, уважение и реципрочност. Той заяви, че Китай не търси конфронтация, но няма да остане пасивен, ако бъдат засегнати неговите законни интереси или ако се подкопават международните търговски правила и многостранната система.

Сие Фън отбеляза, че бизнес средите винаги са били стабилизатор на китайско-американските отношения. Голям брой американски компании избраха Китай, израснаха заедно с Китай и успешно оперират в Китай, облагодетелствайки както и двете страни, така и целия свят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

