В Гърция арестуваха двама, предупреждавали шофьори за полицейски проверки

Гръцките власти са арестували двама мъже, след като установили, че те стоят зад незаконни онлайн групи за обмен на информация относно местоположението на полицейските екипи, с цел избягване на проверки на пътя, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

По информация на гръцката полиция двамата мъже, които са съответно на 29 и 55 години, са управлявали три групи в платформа за съобщения с общо над 200 000 участници. В тези групи в реално време е разменяна актуална информация за полицейското присъствие по националните магистрали и пътни артерии в районите на Атина и Солун, както и на остров Крит.

Според властите, по-младият заподозрян е управлявал и трите групи като администратор, докато по-възрастният мъж е имал роля единствено в най-голямата група, в която са участвали над 173 000 души.

По данни на полицията информацията в групите е била от полза предимно за потенциални нарушители на правилата за движение и лица, които се опитват да избегнат правоприлагането.

След ареста на двамата онлайн групите им са закрити, а те са предадени на прокуратурата.