Виетнам и Пакистан обсъждат премахване на митнически бариери

Виетнам и Пакистан официално започнаха преговори за сключване на двустранно споразумение за преференциална търговия, което бележи нов етап в развитието на по-дълбокото и устойчиво икономическо сътрудничество между двете страни, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА), цитирана от БТА.

Инициативата е била обявена при посещение на министъра на индустрията и търговията Нгуен Хонг Диен в Пакистан, което е започнало в понеделник и е приключило днес. Това обяви виетнамското министерство на индустрията и търговията. Виетнамският министър разговаря вчера в Исламабад с пакистанския си колега Джам Камал Хан, като двамата обсъдиха мерки за задълбочаване на двустранните търговски и инвестиционни отношения.

Диен подчерта, че Виетнам смята Пакистан за един от най-перспективните си партньори в Южна Азия заради стратегическото му разположение в производствено-търговската мрежа, свързваща Югоизточна, Южна Азия и Близкия изток.

За да се стимулира по-нататъшното развитие на икономическите и търговските връзки, министърът предложи Виетнам и Пакистан да премахнат митническите бариери за стоките си, да подобрят транспортната и логистичната свързаност и да насърчат бизнес партньорствата в сектори с взаимно допълващи се предимства като текстил и облекло, кожена и обувна промишленост, халал храни, машиностроене, материали, енергетика, фармация, дигитални технологии и иновации.

Той също призова Пакистан да преразгледа високите вносни мита и техническите изисквания, които затрудняват навлизането на виетнамски стоки на местния пазар, и настоя за намаляване на митата и създаване на по-благоприятни условия за внос от Виетнам.