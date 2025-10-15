ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Рим възкръсна от боклука

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21506349 www.24chasa.bg

Захарова: Следим развитието на обстановката в Мадагаскар с безпокойство

2008
Говорителката на външното ведомство на Русия Мария Захарова Снимка: Twitter/@H4ckManac

Русия отблизо следи събитията в Мадагаскар и се надява, че кръвопролитията ще бъдат избегнати, след като въоръжените сили поеха властта в свои ръце след седмици на младежки протести, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. 

Демонстрациите в Мадагаскар започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и ток и бързо прераснаха в безредици заради по-широкообхватно недоволство срещу корупцията, лошото управление и липсата на основни услуги.

Полковник Майкъл Рандрианирина вчера обяви, че поема властта и че военен комитет ще управлява страната за период до две години заедно с преходно правителство, след което ще бъдат организирани нови избори.

„Следим развитието на обстановката в Мадагаскар с безпокойство", заяви Захарова пред репортери в Москва, пише БТА.

„Смятаме, че това, което се случва, е вътрешен въпрос за тази страна. Призоваваме за сдържаност и за избягване на кръвопролития", каза още, като изрази надеждата на Москва, че Мадагаскар „ще се върне на пътя на демократичното развитие", колкото се може по-скоро.

Говорителката на външното ведомство на Русия Мария Захарова Снимка: Twitter/@H4ckManac

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници