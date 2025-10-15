ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Рим възкръсна от боклука

Германски евродепутат ще съди Орбан за предполагаема кибератака

Виктор Орбан Снимка: Снимка: Архив

Германският евродепутат от "Зелените" Даниел Фройнд предприема съдебни действия срещу унгарския премиер Виктор Орбан във връзка с предполагаема кибератака, предаде ДПА.

Фройнд заяви днес, че с подкрепата на базираната в Берлин правозащитна организация „Общество за граждански права" е подал иск срещу Орбан. Делото е заведено в прокуратурата в Крефелд, Западна Германия.

Евродепутатът заяви, че миналата година хакери неуспешно са се опитали да инсталират шпионски софтуер на мобилните му устройства. Смята се, че атаката е извършена с използването на софтуер от разработчика „Кандиру", който се използва и от унгарските власти. Твърди се, че Фройнд е получил имейл с фалшива препратка към допитване, чието включване води до автоматичното инсталиране на злонамерената програма – т.нар. фишинг, пише БТА.

„Според експертите по информационни технологии от Европейския парламент има вероятност унгарското правителство да стои зад опита за подслушване срещу мен", заяви Фройнд. „Орбан ненавижда демокрацията и върховенството на закона. Ако подозрението се потвърди, то това е възмутителна атака срещу Европейския парламент", каза още германският евродепутат.

Фройнд е отявлен противник на унгарския лидер, като се фокусира върху корупцията в Унгария. Според евродепутата и „Обществото за граждански права" целта на иска е да се изяснят обстоятелствата и да бъдат предотвратени бъдещи шпионски атаки.

Виктор Орбан

