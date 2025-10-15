Простреляха турски журналист в крака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Журналистът и собственик на турския вестник „Гюнъшъгъ" Мехмет Нафиз Коджа е бил прострелян в крака при нападение с огнестрелно оръжие пред офиса на изданието в източния турски град Елязъг, съобщи в. „Биргюн".

По информация на турската полиция нападението е извършено вчера по обяд, като след като произвел изстрела, с който ранил Коджа, нападателят избягал от местопрестъплението. По-късно през вчерашния ден служители на полицията прегледали записите от охранителните камери в района и установили самоличността на нападателя, след което го заловили.

Пострадалият журналист незабавно е откаран в болница, където е опериран и към момента остава под наблюдение, пише БТА.

Вчера турските медии съобщиха за смъртта на известния турски журналист Хакан Тосун, който бе нападнат от неизвестни лица на улица в Истанбул миналата събота. Новината за смъртта на журналиста предизвика реакция от турската опозиция и журналистическите асоциации в страната, които осъдиха случая като „подозрителна смърт".