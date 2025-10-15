Финландия ще достави нова помощ за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финландия ще достави тази седмица нов пакет помощ за Украйна, заяви днес финландският министър на отбраната Анти Хаканен, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

Освен това Финландия ще се присъедини към инициативата „Списък с приоритетни изисквания за Украйна" за придобиване на американско въоръжение за Въоръжените сили на Украйна, каза финландският министър преди днешната среща на министрите на отбраната на страните от НАТО в Брюксел.

„Тази седмица ще предадем нов пакет помощ на Украйна. Решихме също да се присъединим към инициативата, защото виждаме, че Украйна трябва да получи важните американски оръжия", посочи Хаканен, като напомни, че Хелзинки постоянно предоставя политическа, военна и икономическа подкрепа на Киев.

Министърът отбеляза, че Русия бързо изчерпва ресурсите си и става все по-зависима от Китай и другите си съюзници, като по тази причина западните страни трябва да засилят подкрепата си за Украйна, както и санкциите срещу руската икономика.

„Това е единственият начин да постигнем мир, ако наистина го искаме", заяви Хаканен, предаде БТА.