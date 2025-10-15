Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви днес, че британски самолети ще продължат да летят над Полша до края на тази година, тъй като ангажиментът на страната към мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) е удължен, предаде Ройтерс.

„Също така увеличаваме производството на дронове за Украйна", каза той пред репортери преди участието си в среща на министрите на отбраната на държавите от НАТО в Брюксел.

Британските военновъздушни сили участват в мисията на НАТО „Източен страж" за осигуряване на източната граница на Алианса. Първите полети на британски изтребители бяха осъществени през втората половина на миналия месец, припомня БТА.

Мисията на НАТО е в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от страна на Русия. Полският премиер Доналд Туск заяви На 10 септември, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на руска въздушна атака срещу Западна Украйна.