Словакия планира да вдигне детските надбавки до 500 евро на месец

Евро Снимка:Pixabay

Словашкият министър на труда, социалните въпроси и семейството Ерик Томаш заяви преди днешно правителствено заседание, че най-вероятно размерът на детските надбавки ще се увеличи до 500,10 евро от следващата година, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА. 

Министърът каза още, че вчера е подписал проект за увеличаването на размера на надбавките, който ще бъде предаден за междуведомствен анализ.

„За първи път детските надбавки ще надминат 500 евро. Разбира се, те са за родителите, които са работили и са плащали здравни осигуровки поне две години, преди да излязат в майчинство. За тези, които не са, надбавките ще се увеличат до 364,80 евро", уточни Томаш.

Той уточни, че надбавките се изплащат, докато детето навърши три години, или до шест, ако става дума за дете с увреждане.

