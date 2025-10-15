Петима задържани след сблъсъци на протеста срещу пенсионната реформа в Брюксел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души са с повдигнати обвинения във връзка със сблъсъците с полицията и актовете на вандализъм по време на вчерашните демонстрации на профсъюзите в Брюксел, предаде белгийската агенция Белга, цитирана от БТА.

Няколко десетки хора бяха арестувани по време на синдикалния протест, след като маскирани демонстранти хвърлиха предмети, боя и фойерверки по правителствена сграда на булевард „Пачеко".

Прокуратурата в Брюксел започна няколко разследвания и съобщи, че трима души са обвинени в престъпно сдружаване, а други двама – в съпротива при арест и вандализъм.

Първоначалните резултати от разследването сочат, че конкретна група умишлено е извършила актове на насилие по време на демонстрацията. Според прокуратурата част от протестиращите са носили маски, които свалили след нападенията, опитвайки се да се слеят с тълпата, за да останат незабелязани.

Разследва се и палеж, станал малко преди началото на протеста. „Ще бъдат използвани всички необходими средства, за да бъдат идентифицирани останалите извършители и впоследствие да бъде даден подходящ наказателен отговор", заяви прокуратурата.

Министърът на отбраната Тео Франкен защити действията на полицията срещу протестиращите, като подчерта, че използването на гумени куршуми срещу „крайнолевите антифа хулигани" е било наложително.

„В тази страна винаги е едно и също. Полицията трябва да използва гумени куршуми срещу тези хулигани, точно както прави полицията в Лос Анджелис. Тези куршуми се произвеждат в Лиеж. Домашно производство!", написа министърът в „Екс".

Миналата седмица валонски производител на оръжие представи нова версия на своите гумени куршуми, използвани от полицията в Лос Анджелис. Това оръжие се прилага само при извънредни ситуации в Белгия.

Правозащитната организация „Амнести интернешънъл" неведнъж е предупреждавала за използването на такива оръжия. Според организацията те са довели до десетки смъртни случаи по света и до тревожно увеличение на тежките травми на очите, включително пълна загуба на зрение.

Други жертви на този тип оръжие са претърпели фрактури на кости и череп, мозъчни увреждания, вътрешни наранявания и кръвоизливи, както и проблеми със сърцето и белите дробове вследствие на счупени ребра, посочва „Амнести интернешънъл".