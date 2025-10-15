Съдът в Полша решава дали да екстрадира украинеца, обвинен за взрива на "Северен поток"

Полски съд ще се произнесе в петък дали украински гражданин трябва да бъде екстрадиран в Германия за съдебен процес във връзка с взривяването на газопроводите "Северен поток" през 2022 г., потвърди днес пред ДПА неговият адвокат Тимотеуш Папроцки.

Володимир З. беше задържан от полските власти в Прушкув, близо до Варшава, на 30 септември и оттогава е в ареста. Полски съд даде на властите 40 дни, за да вземат решение за екстрадицията му.

Полската Агенция за вътрешна сигурност (ABW) е претърсила апартамента му в рамките на разследването, което прокуратурата води от 2022 г., съобщи пред агенция ПАП говорител на контраразузнавателната служба, пише БТА.

Случаят придоби политически измерения, като полският премиер Доналд Туск също се включи в дебатите по темата.

"Със сигурност не е в интерес на Полша, нито в интерес на почтеността и справедливостта, да се преследва този гражданин или да се екстрадира в друга страна", заяви наскоро Туск, макар че добави, че решението е в правомощията на съда.

От самото начало Варшава се противопостави на строителството на подводните газопроводи, пренасящи природен газ от Русия директно до Германия, с аргумента, че те ще увеличат зависимостта на Европа от руската енергия.

Според германски федерални прокурори, Володимир З. е 46-годишен обучен водолаз, заподозрян в участие в групата, която е поставила експлозиви на газопроводите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море през септември 2022 г. Той е обвинен в Германия в съучастие в предизвикване на експлозия и саботаж, насочени срещу държавата.

"Северен поток" 1 доставяше руски газ за Германия, докато "Северен поток" 2 все още не беше влязъл в експлоатация заради руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. И двата газопровода са извън експлоатация от момента на експлозиите, посочва ДПА.