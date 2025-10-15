Лидерът на военната хунта в Мадагаскар заяви, че поема президентския пост

Лидерът на военната хунта, която взе властта в Мадагаскар - полковник Майкъл Рандрианирина, заяви днес в интервю за Асошиейтед прес, че "поема президентския пост", съобщи БТА.

Полковник Рандрианирина, командир на елитна армейска част, който оглави метеж на военнослужещи, присъединили се към антиправителствените демонстрации на поколението Z, изрази очакване да положи клетва през следващите няколко дни.

Вчера полковник той обяви, че военните поемат властта в Мадагаскар, с което сложи край на продължилите няколко седмици демонстрации с искания за оставката на президента Андри Ражоелина и неговото правителство, организирани главно от младежки групи.

Той заяви, че поема ролята на държавен глава, след като Върховният конституционен съд на Мадагаскар го е поканил да направи това в отсъствието на Ражоелина, който избяга в чужбина на фона на нестихващите младежки протести срещу властта, привлекли на своя страна и част от армията. Според френската радиостанция "Радио Франс Ентарнасионал" (RFI), Ражоелина е бил изведен в неделя от островната страна с френски военен самолет в съответствие със споразумение с президента Еманюел Макрон.

Протестите срещу Ражоелина достигнаха повратна точка в събота, когато полковник Рандрианирина и войници от неговата елитна военна част - "Корпус на армейския административен и технически персонал" (Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, CAPSAT) - взеха страната на демонстрантите, което принуди президента да избяга. Именно CAPSAT помогна на Ражоелина да дойде на власт при преврат през 2009 г.

"Вчера трябваше да поемем отговорност, защото в страната не е останало нищо - няма президент, няма председател на Сената, няма правителство", заяви Рандрианирина пред АП.

Той съобщи, че новото военно ръководство ще назначи бързо нов министър-председател, който ще сформира правителство, но не посочи точен срок за това. "Мога да кажа, че вече ускоряваме процеса, за да не продължава кризата в страната вечно", заяви Рандрианирина.

Мадагаскар бе разтърсен от протести, при които по улиците излязоха десетки хиляди млади хора. Те бяха предизвикани от прекъсвания на електро-и водоснабдяването, разочарование от образователната система, високата безработица и ширещата се бедност.

Откакто пое властта тази седмица, Рандрианирина суспендира институциите на южноафриканската островна страна, включително Сената (горната камара на Националното събрание на Мадагаскар), избирателната комисия и висши правни органи, сред които и Върховният конституционен съд, който утвърди негово встъпване в длъжност като временен президент. Вчера той съобщи, че може да отнеме до две години, за да се произведат избори за преход към гражданско правителство.

"Преходният период ще продължи максимум две години. През това време ще бъде произведен референдум за приемане на нова конституция, след което ще бъдат произведени избори за постепенно създаване на нови институции", каза той пред репортери.

Рандрианирина се превърна в яростен критик на Ражоелина през последните няколко години и дори бе арестуван по подозрение в подстрекаване към военен метеж на 27 ноември 2023 г., за което беше обвинен, изправен пред съда и хвърлен в затвора още в същия ден. Той бе освободен през февруари 2024 г., след като получи условна присъда за посегателство срещу държавната сигурност, и се върна в CAPSAT, отбелязва Ройтерс.

В събота, когато антиправителствените демонстрации на поколението Z срещу Ражоелина достигнаха повратна точка, Рандрианирина засне видеозапис, в който призова силите за сигурност на Мадагаскар да не се подчиняват на заповедите и да не откриват огън срещу протестиращите. След това някои войници от CAPSAT се присъединиха към протестите.