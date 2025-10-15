Германският военен министър иска законът за военната служба да влезе от 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че възнамерява да издейства влизането в сила през януари на нов, исторически закон за военната служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той каза това в момент, когато управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц се опитва да постигне единна позиция по този спорен въпрос.

"Остава целта законът да влезе в сила на 1 януари", каза Писториус в Берлин днес - ден след като в последния момент беше отменена пресконференцията за обявяване на споразумението между неговата Германска социалдемократическа партия (ГСДП) и консервативния блок на Мерц.

Министърът отрече твърденията, че е саботирал споразумението, което се фокусираше върху предложена лотарийна система за набиране на новобранци за новата програма за военна служба, ако не се запишат достатъчно доброволци.

Правителството на Мерц е решено да възстанови военната служба, която беше преустановена през 2011 г., за да отговори на нарастващата заплаха от Русия и да подсили германската армия в съответствие с новите цели на НАТО в областта на отбраната.

Въпреки това управляващата коалиция е разделена по въпроса, като ГСДП настоява, че новата служба трябва да остане доброволна, докато част от християндемократите на Мерц (ХДС) и Християнсоциалният съюз (ХСС) в Бавария настояват за задължителен модел.

Разделението доведе до отлагане на първото четене на законопроекта на Писториус миналата седмица.

Лидерите на коалицията заявиха, че дебатът ще продължи утре, въпреки че партиите не са постигнали компромис, а Писториус настоява, че събитията от днес не са нанесли щети на доверието между коалиционните партньори.

"Мисля, че всичко това е много по-малко драматично, отколкото се представя", заяви Писториус в кулоарите на заседание на комисията по отбрана в Бундестага.