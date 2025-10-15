Арестуваха арменски свещеници заради намеса в парламентарните избори през 2021 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шестима свещеници от Арменската апостолическа църква бяха арестувани, след като духовник публично обвини църковното ръководство, че се е опитало да се намеси в предсрочните парламентарни избори през 2021 г., предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

Общо шестима духовници, сред които и ръководителят на епархията на Арагацотн, бяха арестувани заедно с няколко служители на църквата.

Арменското следствие нито потвърди, нито отрече официално арестите, но съобщи, че е започнало наказателно разследване за злоупотреба със служебно положение, свързана с опит за възпрепятстване на участието на граждани в обществени събирания.

"В рамките на предварителното разследване по дело, образувано за злоупотреба със служебна власт, принуда за организиране на демонстрации или участие в тях, както и за материално въздействие върху лице да участва или да се въздържи от участие в подобна дейност, се извършват необходимите процесуални и доказателствени действия", заяви следствието.

До арестите се стигна след телевизионно интервю, в което свещеник от епархията на Арагацотн обвини висшето духовенство, че през 2021 г. е оказало натиск върху свещениците да присъстват на митинг в подкрепа на опозицията.

Църква "Свети Ечмиадзин" съобщи, че органите на реда са извършили обиск в дома на епископ Магърдич Прошян, ръководител на епархията на Арагацотн.

Ройтерс припомня, че известният архиепископ Микаел Аджапахян бе осъден по-рано този месец на две години затвор в процес, който Арменската апостолическа църква определи като политически мотивиран.

Друг арестуван духовник, архиепископ Баграт Галстанян, оглави миналата година протести срещу премиера Никол Пашинян.