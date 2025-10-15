Украинска делегация се срещна с производителите на "Томахок"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делегация от високопоставени украински представители, които са на посещение в САЩ, днес заявиха, че са се срещнали с представители на американски оръжейни заводи, влючително "Рейтиън" (Raytheon), който произвежда крилатите ракети "Томахок", които Вашингтон може да предаде на Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Посещението на делегацията, ръководена от министър-председателката Юлия Свириденко и началникът на канцеларията на президента Андрий Ермак, се провежда преди предстоящата в петък среща на украинския президент Володимир Зеленски с американския му колега Доналд Тръмп.

Ермак заяви, че заедно с други членове на делегацията се е срещнал с представители на "Локхийд Мартин" и "Рейтиън."

"Нашето сътрудничество продължава да се засилва", подчерта той в публикация в социалните мрежи и оцени положително произведените в САЩ изтребители Ф-16, които миналата година бяха доставени на Украйна от няколко европейски страни.

В неделя американският президент заяви, че може да използва доставката на ракети "Томахок" за Киев като заплаха за руския си колега Владимир Путин, ако Русия не се съгласи да сложи край на войната в Украйна, която започна през 2022 г.

Путин по-рано предупреди Вашингтон да не доставя тези ракети на Киев, заявявайки, че това ще бъде "допълнителна ескалация" и ще навреди на отношенията между САЩ и Русия.

Украйна от своя страна оказва натиск върху съюзниците си за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на производството на оръжия.

Министър-председателката Свириденко се срещна във Вашингтон и с финансовия министър на САЩ Скот Бесънт и обсъди съвместни инвестиции и сътрудничество в енергийната сфера.

В продължение на няколко дни Украйна на нови вълни от руски бомбардировки срещу енергийната си инфраструктура, което заплашва да лиши много украинци от електричество и отопление с наближаването на зимата.