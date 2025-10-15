ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова удостои от името на президента с орден „Св....

Тръмп е готов да се срещне с китайския президент

Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@FoxNews

Американският президент Доналд Тръмп е готов да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин и представители от двете държави работят по организирането на такава среща, съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Бесент каза пред телевизия Си Ен Би Си, че САЩ не искат да ескалират конфликт с Китай и не искат да прекъсват търговските и икономическите връзки с втората най-голяма икономика в света.

Той заяви, че благодарение на доверието между Тръмп и Си търговският конфликт между двете страни не е ескалирал още повече.

