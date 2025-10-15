ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова удостои от името на президента с орден „Св....

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21508128 www.24chasa.bg

Стрелба със загинали в Израел и двама убити палестинци въпреки примирието

2044
Газа СНИМКА: Ройтерс

Двама палестинци са били убити днес при израелски обстрел източно от град Газа въпреки влязлото в сила примирие, заявиха лекари, цитирани от ДПА и БТА. 

Въоръжените сили на Израел уточниха от своя страна, че няколко подозрителни човека са пресекли линията, отвъд която се изтеглиха израелските войски в съответствие със споразумението, и са се приближили към израелски военнослужещи в северна Газа, като по този начин са нарушили мирното споразумение и са ги принудили да открият огън, "за да отстранят опасността."

Израелските сили повториха предупреждението си към жителите на анклава да не се доближават до военнослужещите, които са разположени на повече от половината от територията на крайбрежната ивица.

Примирието между Израел и ислямистката групировка "Хамас", сключено с посредничеството на САЩ, Египет и Катар, е в сила от петък, напомни ДПА.

При стрелба в Израел днес пък двама бяха убити, а други двама - тежко ранени, съобщиха израелски медии. 

Според публикациите мотоциклетист е стрелял по автомобил.

В. "Джерузалем пост" съобщи, че полицията е задържала на местопроизшествието мъж на около 20-годишна възраст.

Жертвите са мъже на приблизително 40 години.

Израелската полиция заяви, че все още се разследва причината за стрелбата. По нейни данни вероятно става дума за разчистване на сметки между криминални елементи, а не за терористично нападение.

Атаката е била извършена близо до град Модиин, който се намира между Тел Авив и Йерусалим.

Газа СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници