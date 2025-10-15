Стрелба със загинали в Израел и двама убити палестинци въпреки примирието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама палестинци са били убити днес при израелски обстрел източно от град Газа въпреки влязлото в сила примирие, заявиха лекари, цитирани от ДПА и БТА.

Въоръжените сили на Израел уточниха от своя страна, че няколко подозрителни човека са пресекли линията, отвъд която се изтеглиха израелските войски в съответствие със споразумението, и са се приближили към израелски военнослужещи в северна Газа, като по този начин са нарушили мирното споразумение и са ги принудили да открият огън, "за да отстранят опасността."

Израелските сили повториха предупреждението си към жителите на анклава да не се доближават до военнослужещите, които са разположени на повече от половината от територията на крайбрежната ивица.

Примирието между Израел и ислямистката групировка "Хамас", сключено с посредничеството на САЩ, Египет и Катар, е в сила от петък, напомни ДПА.

При стрелба в Израел днес пък двама бяха убити, а други двама - тежко ранени, съобщиха израелски медии.

Според публикациите мотоциклетист е стрелял по автомобил.

В. "Джерузалем пост" съобщи, че полицията е задържала на местопроизшествието мъж на около 20-годишна възраст.

Жертвите са мъже на приблизително 40 години.

Израелската полиция заяви, че все още се разследва причината за стрелбата. По нейни данни вероятно става дума за разчистване на сметки между криминални елементи, а не за терористично нападение.

Атаката е била извършена близо до град Модиин, който се намира между Тел Авив и Йерусалим.