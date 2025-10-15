ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убиха американски турист в Португалия

Нож СНИМКА: Pixabay

Един американски турист бе убит, а друг - тежко ранен, при нападение с хладно оръжие в португалския курортен град Кашкайш, разположен западно от столицата Лисабон, рано тази сутрин, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и БТА. 

"Един от туристите е починал на място, а друг е получил дълбоки рани по лицето и ръката", каза пред АФП говорител на португалската Полиция за обществена сигурност (ПОС), без да даде повече пояснения.

Раненият турист е бил настанен в болница в Лисабон, съобщиха местни медии.

Тримата заподозрени извършители на престъплението са избягали с автомобил и засега не са открити.

"Разпратихме в цялата система на ПОС необходимата информация, за да се открият заподозрените", уточни полицията.

