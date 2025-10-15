Опозицията в Албания поиска президентът да бъде отстранен

Основната опозиционна партия в Албания – Демократическата партия (ДП/PD) на Албания – поиска отстраняването на албанския президент Байрам Бегай от длъжност заради нарушаване на конституцията, съобщи албанският информационен портал "Шчиптаря", цитиран от БТА.

След редица обвинения, които отправи публично към президента, председателят на парламентарната група на ДП Газменд Барди съобщи днес, че в парламента вече е внесено искането за отстраняването от длъжност на Бегай, който беше изпран за държавен глава през 2022 година с мандат от пет години.

За отстраняването на държавен глава от длъжност са необходими поне 94 гласа в 140-местния парламент на страната – подкрепа, с която обединената опозиция не разполага, тъй като управляващата Социалистическа партия (СП/PS) на Албания на премиера Еди Рама има мнозинство от 83 места, отбелязва "Шчиптаря".

Барди твърди, че албанският президент е извършил седем нарушения на конституцията, информират "Шчиптаря" и Албанското радио и телевизия. Според него това са, наред с други неща, издаването на президентски указ за назначаването на виртуалния министър Диела в албанското правителство в разрез с конституцията, какъвто е и случаят с указа за насрочване на частични местни избори в Тирана. Според Барди албанският президент не е спазил основния закон, понеже е нарушил независимостта на Конституционния съд на Албания, като е поискал съдът да прекрати мандата не негови членове.

Той допълни, че Бегай също така не е попречил на албанския дипломатически корпус в някои чужди страни да участва в предизборната кампания за парламентарните избори на 11 май, че кабинетът на президента е взел участие "в администрирането на изборите на ранен етап".

Барди заяви, че албанският президент също така работи на две места – като президент и служител на частната клиника „Аджибадем", доходи от която декларира всяка година, а преподава и в Академията на албанските въоръжени сили.

"През деня е президент на републиката, а следобед получава пари от веригата частни клиники "Аджибадем", както сам декларира (в декларацията за) приходите си всяка година. Това е нивото на президента на републиката и изпитваме съжаление, че едно лице, което не покрива стандартите за етичност, почтеност и професионализъм, днес е държавен глава", заяви Барди, цитиран от "Шчиптаря".

Той обвини президента и в това, че 23-годишният му син, който учи в чужбина, работи фиктивно в частна осигурителна компания, която печели търгове, обявени от президентството.

Газменд Барди, цитиран от Албанското радио и телевизия, заяви, че Бегай е загубил легитимността си да представлява албанския народ и не може да продължава да бъде дюре държавен глава. "Де факто той е изгубил тази своя роля отдавна", допълни председателят на парламентарната група на демократите.

Председателят на парламентарната група на социалистите Таулянт Бала отговори на обвиненията към президента, отправени от Газменд Барди, като каза, че Бегай няма да бъде отстраняван от длъжност, защото не е извършвал никакви нарушения, информиря "Шчиптаря".