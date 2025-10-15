ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От името на президента Йотова удостои проф. Ма Сип...

Израел: Очакваме "Хамас" да върне телата на всички заложници

Телата на израелски заложници, върнати от "Хамас" СНИМКА: Ройтерс

Израел очаква палестинското ислямистко движение "Хамас" да върне всички заложници, заяви днес говорителка на израелското правителство, цитирана от Ройтерс и БТА. 

Съгласно американския план за примирие в Газа от "Хамас" вече предадоха на Израел 20-те живи заложници, но телата само на 7 от 28-те мъртви заложници.

"Хамас" трябва да спази своите ангажименти към посредниците и да върне всички наши заложници като част от прилагането на споразумението за прекратяване на огъня", заяви говорителката.

"По този въпрос няма да направим компромис и няма да пестим усилия, докато телата на всички заложници не бъдат върнати", добави тя.

По време на нападението на 7 октомври 2023 г. "Хамас" отвлече от Израел общо 251 заложници, припомня Асошиейтед прес. Четирима души са били отвлечени в Газа още преди тази атака.

Движението е освободило 160 живи заложници при размени и по силата на други споразумения. Израелската армия е спасила осем живи заложници по време на операции в Газа и е прибрала телата на още 51.

Досега при размени "Хамас" е върнал телата на 15 заложници, а телата на още 21 души все още се намират в ивицата. Телата на трима човека, които не са израелски граждани, също остават в Газа.

