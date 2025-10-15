Иран няма да излиза от ядреното споразумение засега

Иран понастоящем не планира да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), заяви днес шефът на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами, цитиран от ДПА и БТА.
"Този въпрос не се обсъжда от правителството в момента", каза Еслами след заседание на кабинета в Техеран.
ДНЯО забранява на страните без ядрен арсенал да се сдобият с такъв. Иранският парламент поиска страната да се изтегли от договора.
В контраст Еслами заяви, че парламентарното решение за преустановяване на сътрудничеството с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) остава в сила.
В Иран няма инспектори на МААЕ, а възобновяването на мониторинга е изцяло в юрисдикцията на Националния съвет за сигурност на Иран, според информации в медиите, цитиращи Еслами.
След израелските и американските атаки срещу ирански ядрени съоръжения през юни, както и след реактивирането през август на санкциите на ООН от Германия, Франция и Обединеното кралство (т. нар. държави от Е3), иранският парламент заяви, че не вижда причина да продължава сътрудничеството с ядрената агенция на ООН или да поддържа членството си в ДНЯО.
Иранският президент Масуд Пезешкиан и неговото правителство, считани за умерени, се противопоставят на ескалацията на ядрения спор.
Предвид историческите тежки икономически условия в страната, постигането на споразумение се счита за все по-належащо, особено за да се облекчат тежките последици от съществуващите санкции, отбелязва ДПА.