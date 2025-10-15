ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От името на президента Йотова удостои проф. Ма Сип...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21508416 www.24chasa.bg

Иран няма да излиза от ядреното споразумение засега

1028
Иран СНИМКА: Pixabay

Иран понастоящем не планира да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), заяви днес шефът на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами, цитиран от ДПА и БТА.

"Този въпрос не се обсъжда от правителството в момента", каза Еслами след заседание на кабинета в Техеран.

ДНЯО забранява на страните без ядрен арсенал да се сдобият с такъв. Иранският парламент поиска страната да се изтегли от договора.

В контраст Еслами заяви, че парламентарното решение за преустановяване на сътрудничеството с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) остава в сила.

В Иран няма инспектори на МААЕ, а възобновяването на мониторинга е изцяло в юрисдикцията на Националния съвет за сигурност на Иран, според информации в медиите, цитиращи Еслами.

След израелските и американските атаки срещу ирански ядрени съоръжения през юни, както и след реактивирането през август на санкциите на ООН от Германия, Франция и Обединеното кралство (т. нар. държави от Е3), иранският парламент заяви, че не вижда причина да продължава сътрудничеството с ядрената агенция на ООН или да поддържа членството си в ДНЯО.

Иранският президент Масуд Пезешкиан и неговото правителство, считани за умерени, се противопоставят на ескалацията на ядрения спор.

Предвид историческите тежки икономически условия в страната, постигането на споразумение се счита за все по-належащо, особено за да се облекчат тежките последици от съществуващите санкции, отбелязва ДПА.

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници