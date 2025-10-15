Израел върна телата на още 45 палестинци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на здравеопазването на ивицата Газа заяви днес, че е получило от Израел телата на още 45 палестинци, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията определя това като поредната стъпка към прилагането на крехкото примирие между Израел и "Хамас".

Не е известно дали мъртвите палестинци са починали в ареста в Израел или по време на отвеждането им от Газа от израелската армия.

По време на войната в Газа израелските въоръжени сили ексхумираха тела в опит да намерят тленни останки на израелски заложници.

Служители на болница "Насър" и журналисти от АП потвърдиха пристигането на три камиона с тленни останки на мъртви палестинци.