Израел върна телата на още 45 палестинци

Министерството на здравеопазването на ивицата Газа заяви днес, че е получило от Израел телата на още 45 палестинци, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Агенцията определя това като поредната стъпка към прилагането на крехкото примирие между Израел и "Хамас".
Не е известно дали мъртвите палестинци са починали в ареста в Израел или по време на отвеждането им от Газа от израелската армия.
По време на войната в Газа израелските въоръжени сили ексхумираха тела в опит да намерят тленни останки на израелски заложници.
Служители на болница "Насър" и журналисти от АП потвърдиха пристигането на три камиона с тленни останки на мъртви палестинци.