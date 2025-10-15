Сирия поиска Русия да предаде избягалия Башар Асад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа поиска от Русия да му предаде сваления вече бивш държавен глава Башар Асад. Това съобщава източник на Франс прес.

Аш Шараа беше приет в Москва от руския държавен глава Владимир Путин. В разговорите временният сирийски лидер заяви, че ще спазва всички предишни споразумения, сключени между страната му и Русия, което предполага, че Москва ще запази двете си военни бази в Сирия. Башар Асад Снимка: Twitter/@WarMonitors Освен това, аш Шараа се надява Москва да помогне на Сирия да изгради нова армия, съобщава БНТ.

Някога начело на сирийския клон на "Ал Кайда", Ахмед аш Шараа оглави миналата година светкавична бунтовническа офанзива, която доведе до падането от власт на президента Башар Асад. Кремъл даде убежище на сваления сирийски лидер.