Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово примирие

Пакистан и управляващите в Афганистан талибани са се споразумели за 48-часово прекратяване на огъня, започнало в 18 ч. пакистанско (16 ч. българско) време днес, след сблъсъците между двете съседни страни, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на пакистанските власти, пише БТА.

И двете страни ще положат искрени усилия чрез диалог за намиране на позитивно решение на сложния, но решим проблем, подчерта пакистанското външно министерство.

Пакистанската армия от своя страна заяви, че е убила 50 афганистански екстремисти и членове на силите за сигурност и е унищожила танкове и военни постове при новите сблъсъци през нощта, след дни на сблъсъци по границата. Исламабад обвинява талибаните, че дават подслон на въоръжени групировки - нещо, което новите управници на съседната страна отричат. В същото време Пакистан е изправен пред екстремистки нападения, чийто брой нарасна, след като талибаните взеха властта през 2021 г., припомня Асошиейтед прес.

Ескалацията на напрежението може да дестабилизира региона, в който се опитват да се затвърдят различни групировки, включително "Ислямска държава" и "Ал Каида".

Пакистанските сили казаха, че са отблъснали "непровокираните нападения". Те отхвърлят обвиненията на афганистанските управници за нападения срещу мирни граждани в провинция Кандахар.

Пакистан е нанесъл днес "прецизни удари" в района на Кабул, съобщава Франс прес, като цитира свои източници в пакистанските сили за сигурност. Удари са нанесени и в провинция Кандахар, като техни мишени са били убежища на афганистанските талибани, според краткото изявление, направено, след като в Кабул бяха чути експлозии.