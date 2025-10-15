Отхвърлиха жалбата на Марин Льо Пен срещу забраната да заема публични длъжности

Държавният съвет на Франция (най-висшият административен съдебен орган – бел. ред.) днес отхвърли жалбата, подадена от крайнодясната лидерка Марин Льо Пен срещу незабавното влизане в сила на лишаването й от право да заема публична длъжност, която бе наложена през април, и която ще ѝ попречи да участва в парламентарни и президентски избори на този етап, предадоха Франс прес и БТА.

Льо Пен обжалва присъдата си по делото, свързано с евродепутати от "Национален фронт" – предишното име на партията ѝ "Национален сбор". Апелативният процес по обжалването ѝ ще се състои между 13 януари и 12 февруари следващата година.

В допълнение към забраната за заемане на публични постове, крайнодясната лидерка през март беше осъдена на четири години затвор, две от които условно, и глоба от 100 000 евро, но без незабавно изпълнение, по обвинения за злоупотреба с публични средства. Тя беше призната за виновна, че е била в центъра на схема за плащане на служители на партията ѝ със средства на Европейския парламент, като в периода 2004-2016 г. са били отклонени 4 милиона евро.

Апелативният съд се очаква да обяви решението си преди лятото - достатъчно време преди началото на кампанията за президентските избори през 2027 г. Оправдателна присъда ще позволи на Марин Льо Пен да се кандидатира за президентския пост.

От друга страна, ако присъдата ѝ бъде потвърдена и тя въпреки това реши да участва в изборите, легитимността на кандидатурата ѝ в кандидатпрезидентската кампания (както и кандидатурата ѝ за депутат), ще бъде проверена от Конституционния съд – единствения френски национален съд, който може да се произнася по въпроси, свързани с изборите.

Марин Льо Пен обжалва пред Държавния съвет, след като бе отстранена от изборните бюлетини през април, веднага след присъдата ѝ.

В жалбата си тя оспори отказа на тогавашния премиер Франсоа Байру да удовлетвори искането ѝ за отмяна на разпоредбите на Избирателния кодекс, които позволяват отстраняването ѝ и които тя смята за противоконституционни.

В свое изявление най-висшият административен съд обясни, че е отхвърлил жалбата, тъй като е поискана "промяна в закона, която надхвърля правомощията на премиера". Поради това Държавният съвет отказа да отнесе жалбата до Конституционния съд за произнасяне.