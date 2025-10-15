Испания се закани да накаже Тръмп заради митата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството в Испания реагира остро на заплахата на Доналд Тръмп да наложи мита на страната. Управляващите обявиха, че тарифите може да струват скъпо на американците.

"Наказанието ще бъде много скъпо за Тръмп", настоя министърът на труда Йоланда Диас.

Правителството обяви готовност да защити своите производствени сектори. Вицепремиерът и министър на труда Йоланда Диас подчерта, че ако трябва да се окаже подкрепа на петролната, автомобилната индустрия или засегнатите сектори, управляващите ще го направят, информира БНР.

В Испания управлява испанският народ, страната не е протекторат на Съединените щати, допълни тя. Според Диас търговският баланс на Мадрид с Вашингтон е в дефицит, което означава, че такива политики ще навредят на американците.

Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че ангажиментът на Испания към НАТО и всичко, с което страната допринася за евроатлантическата сигурност, е извън всякакво съмнение.

В изявление пред медиите в Китай, където е на посещение, първият дипломат подчерта, че Испания "е надежден съюзник", който е разположил множество свои войски на източноевропейския фланг, което е фундаментално за сигурността на региона.