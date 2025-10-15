Продават за 2 млн. евро нацистки бункер, превърнат в луксозна къща (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нацистки бункер, превърнат в къща, се продава за 2 млн. евро на британския остров Гърнзи.

Бункерът е пуснат за продан от една година, но все още не е открил своите собственици. Освен високата цената на имота – 2 милиона евро, историята му също вероятно отказва потенциалните купувачи.

Светлата дизайнерска къща с три спални предлага гледка към морето, но има мрачно минало. През 1942 г. мястото просто е наричано „6/81" - то е бункер на Вермахта, коментира "Билд".

По време на евакуацията на британската армия от Дюнкерк в Северна Франция през 1940 г., Гърнзи също трябва да бъде евакуиран.

В края на юни 1940 г. Вермахтът окупира острова. Принудителни работници, предимно от Източна Европа, са наети, за да превърнат цялото крайбрежие на Гърнзи в гигантско укрепление.

Бункерът „6/81" е построен през 1942 г. като казарма за 12 войници. Той е с изглед към залива в югозападната част на острова, съобщава Би Ти Ви.

През 2016 г. островната администрация въвежда нова политика. За да се противодейства на недостига на жилища, гражданите са подкрепени при преустройството на изоставени нацистки сгради.

Според репортаж на The Times това привлича вниманието на островитяните и предприемачи в областта на недвижимите имоти.

Джейсън Мичъл (54) и Брад Ожие (54), които са играли в бункерите като деца, получават разрешение за строеж и през 2017 г. купуват „6/81".

Ремонтът започва през 2020 г. и отнема четири години. Архитектите превръщат бившата военна сграда във футуристичен луксозен имот , който може да служи и като снимачна площадка.

Къщата е номинирана за „Преустройство на годината" през септември. Главният архитект Андре Ролф-Бисон дори се шегува, че имотът е перфектен „дом за злодей, който иска да се превърне в Бонд".