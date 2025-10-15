ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тренд: смени сам батерията на електрическата кола

Застреляха ирански опозиционер в Истанбул

Айше Сали, БТА

Истанбул СНИМКА: Pixabay

Иранският опозиционер Масуд Назари е убит в Истанбул след нападение с огнестрелно оръжие. Покушението е извършено на 14 октомври, около 20:30 ч., в истанбулския район Арнавуткьой, докато Назари се е прибирал вкъщи, съобщи турската информационна агенция ИХА.

Опозиционерът е бил ранен тежко при нападението и е починал в болницата от раните си, въпреки усилията на лекарите да го спасят.

Опозиционерът, избягал от Иран преди 10 години, е известен с острите си критики срещу режима и военните в Техеран.

Полицията все още не е открила извършителя.

