Застреляха ирански опозиционер в Истанбул

Иранският опозиционер Масуд Назари е убит в Истанбул след нападение с огнестрелно оръжие. Покушението е извършено на 14 октомври, около 20:30 ч., в истанбулския район Арнавуткьой, докато Назари се е прибирал вкъщи, съобщи турската информационна агенция ИХА.
Опозиционерът е бил ранен тежко при нападението и е починал в болницата от раните си, въпреки усилията на лекарите да го спасят.
Опозиционерът, избягал от Иран преди 10 години, е известен с острите си критики срещу режима и военните в Техеран.
Полицията все още не е открила извършителя.
The Hana Human Rights Organization has learned that on the evening of Tuesday, October 14, 2025, Mamostā Masoud Nazari, a Kurdish religious and political activist from Javanrud, was assassinated in front of his residence in Istanbul, Turkey, after being targeted by unidentified… pic.twitter.com/JalJC9VIIN— Hana Human Rights (@hana_hr_eng) October 15, 2025