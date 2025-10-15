Токов удар от сешоар, купен от "ТикТок", уби дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

10-годишно момиче, почина от токов удар, докато суши косата си със сешоар, закупен от "ТикТок". В продължение на години уредът стоял неизползван в шкаф в дома на семейството от Тайланд.

Бабата на момичето го намира с изгоряла ръка, а пластмасовата дръжка на сешоара била разтопена.

„Другата ми внучка се затича към мен и каза, че е видяла Джиндамани да си играе с щепсела", казва Нгахом пред Asia Pacific Press (APP).

Възрастната жена винаги гледа внучките си, когато родителите им са на работа.

„В началото не се замислих, но когато отидох да проверя, я намерих да лежи по гръб с широко отворена уста", разказва тя.

Нгахом веднага изключила сешоара от контакта, но вече било твърде късно.

Очевидно сешоарът е бил дефектен. Майката на починалото момиче го е купила по време на предаване, излъчвано на живо в "ТикТок" – за еквивалента на 2,30 евро. Но след това уредът престоява в килера цели три години, преди да бъде използван, пише bTV.

Според родителите на детето сешоарът е имал етикет от компанията продавач, но не и такъв, който да удостоверява безопасността на продукта. Те смятат, че именно евтиният продукт е убил дъщеря им.

Местните власти потвърждават пред APP, че момичето е претърпяло фатален токов удар. Но не е установено дали сешоарът е бил дефектно направен, или това, че не е използван в продължение на години, е причинило инцидента.

От "ТикТок" все още не са коментирали фаталния инцидент със сешоара.

Докато опцията за пазаруване вече е деактивирана в Индонезия поради твърде много евтини и дефектни продукти, които се продават, тя остава достъпна в Тайланд, посочва APP.

В Германия, Италия и във Франция магазинът на "ТикТок" е онлайн от началото на 2025 г. Във Великобритания – от 2021 г.