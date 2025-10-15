Министърът на отбраната на САЩ: Огнева мощ идва за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Томахок" не е в дневния ред на срещата на НАТО

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че огнева мощ ще бъде предоставена на Украйна посредством закупуването на американски оръжия от европейските държави.

Все още обаче не е ясно дали това включва и ракети "Томахок", произведени в САЩ, съобщава Си Ен Ен.

„Огнева мощ. Това е, което идва", заяви Хегсет, подкрепяйки коментарите на шефа на НАТО Марк Рюте, произнесени по време на срещата на министрите на отбраната на алианса в Брюксел. Той добави, че ангажиментите, поети от европейските държави, скоро ще се превърнат във възможности за Украйна.

Оръжейните покупки се извършват в инициативата PURL (Priority Ukraine Readiness and Logistics), по която вече са обещани 2 милиарда долара за военно оборудване за Украйна, като се очаква в сряда страните от НАТО да поемат още ангажименти.

Украйна иска европейските страни да могат да закупят ракети "Томахок" с голям обсег по този механизъм, но това решение зависи от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да настоява за достъп до американските ракети "Томахок" по време на срещата си с Тръмп в петък в Белия дом. Те биха му позволили да нанесе удари дълбоко в Русия и потенциално да доближи Москва до обсега им.

Тръмп вече е показвал, че може би е склонен да даде на Украйна ракети "Томахок", тъй като търпението му към руския президент Владимир Путин по отношение на войната се изчерпва.

Макар ракетите да са една от основните теми за обсъждане в рамките на укрепването на отбраната на Украйна, въпросът не беше включен в дневния ред на срещата в Брюксел в сряда.

"Това е двустранен въпрос", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, имайки предвид преките преговори между Украйна и САЩ.

Министрите на отбраната на НАТО вече обещаха повече дронове за Украйна, като Великобритания се ангажира да достави 100 000 дрона, а Холандия да предостави 90 милиона евро за производството на техни собствени.

Скорошните нарушения на въздушното пространство на различни страни от НАТО от страна на Русия, най-сериозното от които доведе до първите изстрели на самолети на НАТО по време на войната, като миналия месец бяха свалени подозирани руски дронове над Полша, насочиха вниманието на европейците към това как континентът да реагира.

Русия твърди, че не е изпратила умишлено дроновете си в Полша и че самолетите й не са нарушили въздушното пространство на НАТО.

"Ако Алиансът бъде застрашен, ще предприемем действия и трябва да отговорим на ескалацията (на Путин) с нашата сила", заяви в сряда британският министър на отбраната Джон Хили.

Той обяви, че британските самолети ще продължат да действат в полското въздушно пространство до края на годината, като определи руските набези като безразсъдни, опасни и напълно неприемливи.

Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс обаче заяви, че Европа се нуждае от по-добро решение от изтребителите, за да възпре Русия.

„Бях много горд, че нашите нидерландски F-35 успяха да унищожат няколко дрона "Шахед" в Полша", заяви Брекелманс, имайки предвид произведените в САЩ самолети, които са сред най-модерните изтребители в арсенала на НАТО.

„Но, разбира се, трябва да си извлечем поуки от това. F-35 не са най-ефективният начин за унищожаване на дронове и трябва да намерим много по-ефективни начини за това. Руската заплаха става все по-голяма на територията на НАТО", добави той.

В отговор на тази заплаха латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че оръжията, способни да поразяват цели в Русия, са от решаващо значение за Украйна.

"Тъй като Русия бомбардира всякакви видове гражданска инфраструктура и убива цивилни граждани, за Украйна също е легитимно право да нанася удари по военни цели (в Русия), защото това също е самоотбрана", каза той.

„Така че това е и абсолютното намерение на НАТО - при всякакви обстоятелства, при всеки сценарий, ние също ще бъдем готови и способни да нанасяме далечни удари. И мисля, че това ще бъде и важна част от украинската отбрана и възпиране - не удряйте нашите цели, защото можем да ви отвърнем", добави Спрудс.

Дори след края на войната в Украйна Русия ще продължи да бъде риск за Европа, предупреди финландският министър на отбраната Анти Хаканен.

„Русия наистина се подготвя военно за втората фаза на потенциалната си агресия... след войната в Украйна съществуват реални заплахи за НАТО", заяви той.

Хаканен посочи като признаци военната модернизация на Русия и натрупването на войски в близост до техните граници.