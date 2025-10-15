Новата версия на ChatGPT ще може да генерира еротично съдържание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новата версия на чатбота ChatGPT ще има по-малко ограничения и дори ще може да генерира еротично съдържание, но само за потребители, чиито възраст е проверена.

Шефът на OpenAI Сам Алтман заяви, че актуализацията ще излезе до няколко седмици. Тя също така ще позволи на чатботът да отговаря по "много човешки начин".

През август компанията актуализира приложението, като наложи по-строг контрол върху отговорите на чатбота по някои теми на разговор. Това се наложи заради сигналите, че някои потребители се привързват прекалено много към изкуствения интелект.

Имаше дори случай, в който 16-годишен се самоуби, а родителите му заведоха дело срещу компанията. Те твърдяха, че ChatGPT е дал съвети на сина им за методите на самоубийство, както и че е написал черновата на предсмъртното му писмо.

„Направихме ChatGPT доста ограничен, за да сме сигурни, че сме внимателни по отношение на проблемите с психичното здраве", каза Алтман.

„Осъзнаваме, че това го направи по-малко полезен/приятен за много потребители, които нямат психични проблеми, но предвид сериозността на въпроса, искахме да постъпим правилно", добави той.

Въпреки това той твърди, че новите разработки означават, че тези ограничения могат да бъдат намалени.

„Сега, когато успяхме да смекчим сериозните проблеми с психичното здраве и разполагаме с нови инструменти, ще можем да отпуснем ограниченията в повечето случаи", заяви Алтман, вероятно визирайки новите родителски контроли, включително свързване на акаунти и ограничения на съдържанието, които бяха въведени в началото на октомври.

OpenAI не е първата компания, която ще позволи на своя чатбот да генерира еротично съдържание. Конкурентната фирма на Илон Мъск, xAI, пусна чатботове със сексуално съдържание на своята платформа Grok.